"أونر" تبدأ بيع هاتفها الجديد HONOR 20 PRO في الإمارات الأسبوع المقبل

أعلنت "أونر" HONOR للهواتف الذكية عن توفر هاتفها الجديد HONOR 20 PRO في أسواق الإمارات ابتداءاً من الأسبوع المقبل.

الهاتف سيتوفر بلون فانتوم بلاك وفانتوم بلو، وسيبدأ تسويقه بشكل رسمي بتاريخ 2 أغسطس في كافة منافذ البيع بسعر 1999 درهم إماراتي.

ومن ميزات HONOR 20 PRO قدرة كاميرته الفائقة في التصوير، والتي حصدت تقييم 111 نقطة من منصة DxOMark لتقييم كاميرات الهواتف، وهو يعدّ ثاني أعلى تقييم حصل عليه أي هاتف ذكي على الإطلاق، محققاً معياراً ذهبياً بفضل كاميرته Sony IMX586.

ويعيد هاتف HONOR 20 PRO تعريف تجربة المستخدم لأنه أصبح المنتج الأول في تاريخ علامة HONOR الذي يقدم أول غلاف زجاجي ثلاثي الأبعاد في العالم صًمم بتقنية الشبكة ثلاثية الأبعاد الأولى في المجال، التي تسمح بمرور الضوء عبر الزجاج الخلفي وانعكاسه وتوزُّعه في جميع الاتجاهات، وينتج عن ذلك تأثير بصري ساحر يُميّز HONOR 20 PRO عن غيره من الهواتف الذكية التي سبقته.

ويوفر هاتف HONOR 20 PRO لمستخدميه تجربة بمنتهى الذكاء بفضل برامجه المتطورة وقطعه ذات الجودة العالية. ويتميز الهاتف بمعالج Kirin 980 7نانومتر المدعم بالذكاء الاصطناعي وهو المحرك الرئيسي لسرعة الهاتف وأدائه المتطور، كما أنه مزود ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الاستخدام المتواصل طوال اليوم، بينما توفر سعته التخزينية الكبيرة التي تبلغ 256 جيجابايت المساحة الكافية لتلبية المتطلبات القصوى.

ويتمتع HONOR 20 PRO بوحدة معالجة الرسوميات Turbo 3.0 الرائدة في المجال، والتي تعزز إمكانات ألعاب الجهاز عبر تزويد المستخدمين بتجربة بصرية غامرة، بالإضافة إلى نظام صوت Virtual 9.1 الذي يدعم معظم السماعات السلكية واللاسلكية مما يتيح تجربة صوتية أكثر غنى وكفاءة.