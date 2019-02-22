«سامسونغ» تطلق 4 هواتف جديدة ضمن مجموعة «غالكسي إس 10»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «سامسونغ»، أمس، عن أربعة هواتف ضمن مجموعة «غالكسي إس 10» Galaxy S10، مشيرة إلى أن الهواتف الجديدة تتميز بمواصفات فريدة تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

وأفادت الشركة الكورية الجنوبية في بيان، بأن كل جهاز في السلسلة الجديدة يقدم تجربة مميزة من الجيل التالي عبر فئات الخصائص والوظائف التي تهم المستهلكين في أي هاتف ذكي، مثل شاشة العرض والكاميرا والأداء، وذلك بهدف تمكينهم من فعل المزيد من الأشياء التي يحبونها.

وأوضحت أنه تم تصميم هاتف «غالكسي إس 10» للأشخاص الذين يحلمون بهاتف ذكي فائق الأداء يمهّد الطريق نحو الجيل التالي من تجارب الهاتف المحمول، أما بالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن جهاز فائق الشحن، فإن هاتف «غالكسي إس 10 بلس» ينقل تجربة استخدام كل المواصفات من العرض إلى الكاميرا، بينما تم تصميم «غالكسي إس 10 إي» للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على جميع الخصائص الأساسية المتميزة على شاشة مسطحة، في حين تم تصميم «غالكسي إس 10 5 جي» للذين يرغبون في مزيد من الخيارات والتميز، فضلاً عن كونهم مستعدين للاستفادة من السرعات الفائقة.

وبينت الشركة أن سعر هاتف «إس 10 إي» سيبدأ من 899.99 دولاراً (نحو 3300 درهم)، بينما يبدأ سعر «إس 10 بلس» من 999.99 دولاراً (نحو 3670 درهماً)، في حين يبدأ سعر هاتف «إس 10 إي» من 749.99 دولاراً (نحو 2750 درهماً)، مشيرة إلى أن الطلب المسبق على تلك الهواتف بدأ اعتباراً من أمس.

من جهتها، أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، أنه سيكون لعملائها الذين يشاركون في عملية الطلب المسبق على «غالكسي S10» خلال الفترة ابتداء من أمس حتى الثاني من مارس المقبل، الأولوية في الحصول على الهاتف، إضافة إلى العديد من المزايا الحصرية عند إطلاق الهاتف في دولة الإمارات في الخامس من مارس.