هواوي تميز (نوفا 4) بكاميرات عالية الدقة وأداء قوي في كافة الظروف

المصدر: فراس النعسان - دبي

طرحت شركة هواوي للهواتف الذكية جهازها نوفا 4 بعد أشهر قليلة على طرح نوفا 3 الذي حقق شهرة جيدة، ونال نصيباً واسعاً من حصة سوق الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط.

ومع أن الجهاز الجديد (نوفا4) لم يحمل تغييراً في نوعية المعالج الموجود في سابقه، إلا أن 970 KIRIN المعالج ثماني النواة لا زال من ضمن الأفضل في السوق، وهو لا يختلف في الأداء عما هو موجود لدى (نوفا3)، لكن المميزات الأخرى التي تشكلت في الكاميرا وقوة العمل دون تباطؤ، وأداء البطارية المميز، ودعم خاصية الـ VR كلها مجتمعة مع ميزات أخرى جعلت من هذا الجهاز مميزاً للغاية.

ومع كثرة سؤال المستخدمين خلال الفترة الماضية من تجربة جهاز نوفا4 حول أهمية طرح هذا الهاتف الذكي، وما الاختلاف الذي يحمله عن سابقه نوفا3، نورد هنا النقاط التالية:

- هاتف نوفا 4 جاء بأبعاد 157×75.1×7.8 ملم بوزن 172 جرام.

- شاشة الهاتف حديثة التصميم بالنسبة للنوتش وهي تقدم أداءً قوياً.

- الشاشة مريحة للغاية بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ وبدقة 2310×1080 بكسل بمعدل كثافة 398 بكسل لكل إنش.

- الهاتف يحمل ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

- الكاميرا الأمامية للهاتف تعمل بدقة 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع دعم الـ HDR ودعم تصوير فيديو 1080p مع تثبيت الكتروني مثالي.

- الطراز الأول للهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية بشكل رأسي.. الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير العريض الـ Ultra Wide Angle والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 لعمل العزل والبوكيه والخلفية الضبابية مع فلاش أحادي من نوع LED.

- الطراز الثاني للهاتف بثلاث كاميرات خلفية بشكل رأسي حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 20 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية فتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير العريض الـ Ultra Wide Angle والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 لعمل العزل والبوكيه والخلفية الضبابية مع فلاش أحادي من نوع LED.

- عند تجربة تصوير الفيديو في الهاتف، ظهرت الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل وبمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية، وتم تجربة التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية مع وجود مثبت إلكتروني EIS، وكافة التجارب أثبتت دقة عالية في التصوير، وأداءاً عالياً مميزاً لالتقاط الصورة المتحركة بذات الألوان والتفاصيل.

- تقنياً، الهاتف مزود بأحدث نظام تشغيل من أندرويد، وهو Android 9.0 Pie مع واجهة هواوي الـ EMUI بإصدار 9.0.

المحصلة النهائية لتجربة جهاز نوفا4 تؤكد أن هذا الجهاز منافس قوي لأحدث أجهزة أندرويد ذات الإصدارات الحديثة المعتمدة على المعالج ثماني النواة Kirin 970، ومع سعره المناسب للسوق العربية، وشمال أفريقيا، يمكن لهذا الجهاز أن يكون إضافة نوعية لمجموعة نوفا من هواوي.