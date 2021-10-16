«سامسونغ» تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة سامسونغ» الكورية الجنوبية عن إطلاق الشاشة «S32AG52» الجديدة ضمن سلسلة الموديلات Odyssey G5، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن شاشتها الجديدة تأتي مزودة بلوحة IPS قياس 32 بوصة وبدقة الوضوح WQHD (2560 x 1440 بكسل).

وتروج «سامسونغ» لشاشتها الجديدة من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز، وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي يبلغ (1) مللي ثانية، مع دعم العديد من التقنيات المخصصة للألعاب مثل تقنية «FreeSync Premium»، وتقنية «Adaptive Sync».

وتمتاز شاشة الألعاب الجديدة بنسبة تباين (1000:1) وعمق لون 10 بت، ودرجة سطوع قصوى 400 قنديلة/‏م2، مع دعم معيار «DisplayHDR-400». كما تزخر بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ:«DisplayPort 1.2»، ومنفذ «HDMI 2.0»، ومخرج سماعة الرأس.