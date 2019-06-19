«كورسير» تطلق فأرتين إحداهما بمستشعر بصري

المصدر: فريمونت - د.ب.أ

أعلنت شركة «كورسير» الأميركية، أمس، عن إطلاق اثنتين من وحدات الفأرة الجديدة لعشاق الألعاب.

وأفادت الشركة بأن الفأرة Nightsword RGB تمتاز بمستشعر بصري بدقة 18 ألف نقطة في البوصة ونظام وزن قابل للتخصيص، في حين تمتاز الفأرة M55 RGB Pro بإمكانية استعمالها بكلتا اليدين.

وأوضحت «كورسير» أن الفأرة Nightsword RGB الجديدة تشتمل على مستشعر بصري PMW3391 بدقة 18 ألف نقطة في البوصة، مشيرة إلى أنه تم تطوير هذا المستشعر بالتعاون مع PixArt، كما تشتمل باقة التجهيزات أيضاً على 10 أزرار لوحدات الماكرو وإعادة البرمجة، ومفتاح Omron، الذي يتحمل النقر حتى 50 مليون نقرة، إضافة إلى إضاءة RGB الديناميكية لأربعة أماكن.

وأضافت أن الفأرة M55 RGB Pro الجديدة تعتمد على التصميم المتماثل، بحيث يمكن لعشاق الألعاب استعمالها بواسطة اليد اليمنى أو اليسرى، علاوة على أن تصميم الفأرة يسمح بأنماط مختلفة للإمساك بها.