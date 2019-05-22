وحدات فأرة جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: فريمونت - د.ب.أ

أطلقت شركة Viper Gaming الأميركية اثنتين من وحدات الفأرة الجديدة المخصصة لعشاق الألعاب، ومزودة بإضاءة RGB.

وذكرت الشركة أن الفأرة (Viper 550) تختلف عن الموديل (Viper 551) في تجهيزات عدة، منها المستشعر المركب بكل منهما، موضحة أنه تم تجهيز الفأرة (Viper 551) بمستشعر يعمل بدقة تصل إلى 6200 بيكسل في البوصة، في حين أن الفأرة Viper 550 تعمل بدقة قصوى تبلغ 5000 بيكسل في البوصة، لكن في الحالتين تم تركيب مستشعر PixArt البصري.

وأضافت أنه يمكن استعمال الفأرة (Viper 550) باليد اليسرى، إلا أن من الصعب تنفيذ ذلك مع الفأرة (Viper551)، نظراً لأنها فأرة غير متناظرة، لافتة إلى أن الفأرة (Viper 550) تشتمل على ما يبلغ مجموعه تسعة أزرار، في حين يشتمل الموديل (Viper 551) على ثمانية أزرار.