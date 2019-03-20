«فيوسونيك» تطرح شاشة منحنية لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «فيوسونيك» الأميركية شاشتها Elite XG350R-C الجديدة التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الشاشة المنحنية الجديدة قياس 35 بوصة تتوافق مع تقنية AMD FreeSync. وتروج «فيوسونيك» لشاشة الألعاب المنحنية الجديدة من خلال النسبة البيعية 21:9، وزمن استجابة يبلغ 2 مللي/‏‏ثانية، وزاوية مشاهدة تبلغ 178/‏‏178 درجة. ومن خلال تقنية الإضاءة RGB المدمجة في الشاشة، فإنه تتم مواءمة إضاءة RGB في الأجهزة الطرفية، مثل الماوس ولوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى برنامج خاص.

ولمزيد من جوانب الراحة العملانية أثناء جلسات اللعب الطويلة، فإن حامل الشاشة يتيح إمكانية تعديل ضبطها من حيث الإمالة والتحريك والارتفاع، كما يعمل مشبك سماعة الرأس وإدارة الكابلات العملية على ترتيب سطح الطاولة بصورة جيدة.

وتشتمل باقة التجهيزات على سماعة بقدرة 5 واط، كما أوضحت «فيوسونيك» أن شاشتها الجديدة تأتي بوزن 13.5 كيلوغراماً، وتستهلك ما يصل إلى 100 واط، وفي وضع الاستعداد فإن استهلاك الطاقة يبلغ 0.5 واط. وأعلنت فيوسونيك أن سعر الشاشة الجديدة يبلغ 790 دولاراً (نحو 2900 درهم).