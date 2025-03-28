شاشة للعرض ثلاثي الأبعاد من دون نظارة

كشفت شركة «سامسونغ» عن شاشة جديدة، تتيح العرض ثلاثي الأبعاد «3D» من دون الحاجة إلى نظارة خاصة.

وذكرت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها «Odyssey 3D» الجديدة، التي تحمل أيضاً الاسم «G90XF»، تتبع عيون المستخدم، ويتم إنشاء التأثير ثلاثي الأبعاد عندما تكون الرأس في منطقة معينة.

وبحسب «سامسونغ» تأتي الشاشة الجديدة بلوحة «IPS» قياس 27 بوصة وبدقة وضوح تبلغ (3840 × 2160 بيكسل) «4K»، مع معدل تحديث صورة يبلغ 165 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 1 مللي ثانية فقط، مع دعم تقنية المزامنة «FreeSync Premium».

وتشتمل الشاشة «Odyssey 3D» الجديدة على منفذ «HDMI» ومنفذ «DisplayPort» مع محور «USB»، الذي يضم منفذين.