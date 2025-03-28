نظارة للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق نظارة ذكية جديدة تتيح إمكانية الاستماع إلى الموسيقى، وإجراء المكالمات الهاتفية.

وأوضحت الشركة الصينية أن النظارة الذكية «Mijia Smart Audio Glasses 2» تتوافر بشكلين، أحدهما بإطار كامل، والآخر بإطار جزئي.

وأضافت أن النظارة الجديدة تمتاز بتصميم مدمج، حيث يبلغ وزنها 27.6 غراماً فقط، بينما يبلغ سُمكها في أنحف موضع بها خمسة ملليمترات، مشيرة إلى أن النظارة «Mijia Smart Audio Glasses 2» تتيح الاقتران بجهازين في الوقت نفسه، مع إمكانية التبديل بين مصادر الصوت.

ووفقاً للشركة، فإنه عند إجراء المكالمات الهاتفية يتم خفض ضوضاء الرياح بشدة، ما يوفر جودة صوت فائقة.

وتصل فترة تشغيل البطاريات المدمجة إلى 12 ساعة، وذلك تبعاً لفترات الاستماع إلى الموسيقى.