هاتف ذكي جديد مقاوم للماء والغبار

كشفت شركة «فيفو» عن هاتف ذكي جديد يتمتع بمقاومة المطر ورذاذ الماء والغبار، وفقاً لمعيار الحماية «IP65»، وكذلك الصدمات.

وذكرت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي «V50 Lite 4G»، يمتاز بشاشة «AMOLED» قياس 6.77 بوصات وبمعدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز، فيما تبلغ شدة السطوع 1300 نيت، بينما تصل شدة سطوع «HDR» القصوى إلى 1800 نيت.

وتم تزويد الهاتف بمعالج «Qualcomm Snapdragon 685» مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة ثمانية غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 غيغابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة ثمانية ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.