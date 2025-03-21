«لاب توب» بوزن أقل من كيلوغرام واحد

أطلقت شركة «إتش بي» جهاز كمبيوتر محمولاً (لاب توب) يمتاز بخفة الوزن، حيث يقل وزنه عن كيلوغرام واحد، وذلك بفضل الجسم المصنوع من المغنيسيوم والألمنيوم، بينما يبلغ سُمكه 17.5 ملليمتراً.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الـ«لاب توب» الجديد (OmniBook 7 Aero 13.3)، يأتي بمعالج «AMD Ryzen AI 7 350»، مع وحدة الرسوميات «AMD Radeon 860M»، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 إلى 32 غيغابايت، مع قرص «SSD» سعة 512 غيغابايت حتى واحد تيرابايت.

ويشتمل الـ«لاب توب» الجديد على شاشة «IPS» قياس 13.3 بوصة بنسبة باعية (16:10).

وتم تجهيز الكمبيوتر الجديد بكاميرا «ويب» بدقة خمسة ميغابيكسل، مع كاميرا بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول إلى «ويندوز» عبر تقنية التعرّف إلى الوجه.