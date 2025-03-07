شاشة منحنية سريعة للألعاب

كشفت شركة «ديل» عن شاشة ألعاب منحنية جديدة، نظير سعر يبلغ 799 دولاراً، مشيرة إلى أن الشاشة الجديدة تمتاز بالسرعة، حيث يبلغ معدل تحديث الصورة 240 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة (0.03 مللي ثانية) فقط، مع دعم تقنيتَي المزامنة «نفيديا G-Sync» و«FreeSync Premium» من «AMD» لتشغيل الألعاب بسلاسة.

وذكرت الشركة الأميركية أن الشاشة «Alienware AW3425DW»، تعتمد على لوحة «QD-OLED» قياس 34 بوصة وبنسبة باعية (21:9)، لافتة إلى أن الشاشة تعمل بدقة الوضوح (3440 × 1440 بيكسل)، بينما تبلغ كثافة البيكسلات 110 بيكسلات في البوصة المربعة.

وأضافت أن درجة السطوع تبلغ 250 نيت، بينما تصل درجة السطوع «HDR» القصوى إلى 1000 نيت، مع تغطية نطاق الألوان «DCI-P3» بنسبة تصل إلى 99.3%.