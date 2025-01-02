شاشة ألعاب «OLED» قابلة للانحناء

كشفت شركة «إل جي» عن إطلاق شاشة الألعاب «UltraGear 45GX990A» الجديدة، التي تمتاز بأنها قابلة للانحناء، وأفادت الشركة الكورية الجنوبية بأن هذه الشاشة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، حيث إنها تعتمد على لوحة مرنة يمكن استعمالها بشكل مسطح أو بنصف قطر انحناء «900R»، وأوضحت أن شاشة الألعاب الجديدة تعمل بدقة وضوح (5120x 2160 بيكسل)، فيما تبلغ كثافة البيكسلات 125 نقطة في البوصة المربعة، مشيرة إلى أنه عند تفضيل الشاشة الصغيرة أو النسبة الباعية (16:9) العادية، فإنه يمكن تصغير مساحة العرض إلى 39 أو 34 أو 27 بوصة، بينما تزخر لوحة «WOLED» بطبقة مضادة للانعكاسات، ويبلغ زمن استجابة الشاشة 0.03 مللي/ ثانية، ويمكن توصيل الشاشة الجديدة بأجهزة التشغيل عن طريق منفذ «HDMI 2.1» أو «DisplayPort 2.1» أو «USB-C» مع وظيفة توصيل الطاقة بقدرة 90 واط.