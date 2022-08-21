«ميدياتك» تطلق منصّة «T830» لمعدات مواقع متعاملي الجيل الخامس

أعلنت شركة «ميدياتك» عن إطلاق منصّة «T830» لمعدات مواقع متعاملي الجيل الخامس (CPE)، بما فيها أجهزة الراوتر المزوّدة بنقاط وصول لاسلكي ثابتة ونقاط اتصال الأجهزة المحمولة، لتكون الإضافة الأحدث لمحفظة الشركة من حلول الجيل الخامس. وتم تزويد المنصّة بمودم (M80) من «ميدياتك»، الذي يدعم إمكانات الإصدار 16 المتقدمة للشبكات العاملة بتردد دون 6 غيغاهرتز، ما يجعل المنصّة الحل الأمثل لشبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم.

ويتيح التصميم المتكامل لمنصّة «T830» توفيراً كبيراً للطاقة، ويقلل من وقت التطوير وتكاليفه، ما يجعلها الخيار الأنسب لشركات تصنيع الأجهزة. كما تتيح المنصّة للمشغلين تقديم خدمات اتصالات الجيل الخامس بسرعات تصل إلى 7 غيغابت في الثانية باستخدام البنية التحتية للهواتف المحمولة العاملة بتردد دون 6 غيغاهرتز، وبالتالي تجنّب تكاليف التقنيات السلكية، مثل الكابلات أو الألياف.

بينما توفر المنصّة الجديدة للمستهلكين خدمات إنترنت فائقة السرعة، بالاعتماد على جهاز صغير يمكنهم تثبيته بأنفسهم، دون الحاجة إلى الانتظار لمدة طويلة لتركيب أجهزة شبكات النطاق العريض الثابتة. وقال نائب الرئيس والمدير العام لوحدة أعمال الاتصالات اللاسلكية في «ميدياتك»، جيه سي هسو: «تتعاون (ميدياتك) مع أبرز الشركات المشغّلة في جميع أنحاء العالم، لتوفير اتصال سريع وموثوق للمستهلكين والشركات. وتمثل هذه المنصّة المتكاملة أحدث التطوّرات في مجال الاتصال اللاسلكي واتصالات الجيل الخامس، حيث تمكّن كل عملائنا من إنتاج معدات شبكات الجيل الخامس عالية السرعة وصغيرة الحجم».