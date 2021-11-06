«إتش بي» تطلق شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش بي» الأميركية، عن توسيع باقة موديلاتها من الشاشات المخصصة للألعاب من خلال إطلاق الموديل «Omen 27c» الجديد.

وأوضحت الشركة أن الشاشة المنحنية الجديدة تدعم تقنية «FreeSync Premium Pro» ومعيار «DisplayHDR 400»وتعتمد شاشة الألعاب على لوحة «VA» قياس 27 بوصة وبدقة QHD 2560 x1440 بيكسل) وبنسبة باعية 16:9. وتعمل الشاشة بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 240 هرتز عن طريق منفذ «DisplayPort»، ومعدل 144 هرتز عن طريق منفذ «HDMI».

وتروج الشركة لشاشة الألعاب الجديدة من خلال زمن استجابة يبلغ (1) مللي ثانية، إضافة إلى الكثير من الوظائف الخاصة بالألعاب.

وتمتاز الشاشة الجديدة بتغطية نطاق الألوان «sRGB» بنسبة 99%، ونطاق الألوان «DCI-P3» بنسبة تصل إلى 92%، في ما تبلغ درجة السطوع القصوى 450 نيت، وتصل نسبة التباين إلى 3000:1.

وتزخر شاشة الألعاب الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل، منها منفذ «HDMI 2.0»، ومنفذ «DisplayPort 1.4»، ومنفذ «USB-C»، واثنان من منافذ «USB-A 3.2» من الجيل الثاني، ومنفذ قياس 3.5 ملليمترات، في ما يتيح الحامل المرفق إمكانية ضبط وضع الشاشة من حيث الإمالة والارتفاع.

وأعلنت «إتش بي» عن طرح شاشة الألعاب الجديدة في الأسواق العالمية منتصف ديسمبر المقبل.