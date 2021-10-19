«آبل» تكشف النقاب عن مميزات سماعاتها AirPods 3

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استضافت آبل حدثها الثاني هذا الشهر للكشف عن سماعات AirPods 3 المرتقبة. وتتميز سماعات الأذن اللاسلكية بتصميم محيطي جديد وAdaptive EQ، ما يسمح للمستخدمين بسماع الموسيقى كما سُجّلت، بغض النظر عن كيفية تغيير الأذن الداخلية للموسيقى.

وتأتي AirPods 3 بميزة مقاومة للماء والتعرق، وتتميز بعمر بطارية يصل إلى ست ساعات - ما يقرب من 40 دقيقة أطول من سابقتها - وتوفر علبة الشحن ما يصل إلى 30 ساعة من الطاقة.

وتبلغ تكلفة سماعات الأذن الجديدة 179 دولارا، أي بزيادة قدرها 50 دولارا عن الجيل الثاني، مع فتح الطلبات المسبقة ليبدأ الشحن الأسبوع المقبل.

وجُهّزت AirPods الجديدة بمستشعر قوة، مثل AirPods Pro، لكنها تتضمن الآن مشغلا جديدا منخفض التشوه للحصول على صوت جهوري قوي وترددات عالية واضحة.

وستدعم AirPods الآن الصوت المكاني «لإنشاء شيء متعدد الأبعاد حقا»، ما يوفر «طريقة جديدة تماما لتجربة الموسيقى».

ونقلت صحيفة «ديلي» عن نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في آبل، غريغ جوسوياك قوله: «نحن متحمسون لتقديم الجيل التالي من AirPods، الذي يتميز بصوت لا مثيل له من خلال Adaptive EQ والصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس، إلى جانب التفاعل السلس بين أجهزة آبل - جعل سماعات الرأس الأكثر مبيعا في العالم أفضل».

يأتي التصميم الجديد لـ AirPods خفيف الوزن ومحددا ليناسب الأذن، ويتميز بامتداد أقصر من الجيل السابق.

وأصبح الميكروفون الآن مغطى بشبكة صوتية للمساعدة في تقليل صوت الرياح، بحيث يظهر صوت السماعة بوضوح في المكالمات.

وتتميز سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة بمستشعر جديد لاكتشاف الجلد، يتيح للجهاز معرفة متى يكون في كل أذن.

ويمكن للمستخدمين الآن الاختيار بين الألوان الممتعة مثل الأصفر والأزرق والبرتقالي، إلى جانب درجات الألوان المتوفرة سابقا مثل الرمادي والأسود والأبيض.

ويمنح عملاق التكنولوجيا أيضا Siri مزيدا من القوة في Apple Music، من خلال السماح للعملاء بالوصول إلى مكتبة الموسيقى بأكملها بأصواتهم.

وتعمل خطة Voice Plan الجديدة مقابل 4.99 دولارات شهريا فقط، أي نصف تكلفة العضوية الشخصية وستتوفر في 17 دولة في وقت لاحق من هذا العام.