مواصفات شاشة «سامسونج» الجديدة الموجهه لعشاق الألعاب

المصدر: سول -د ب أ

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق الشاشة S32AG52 الجديدة ضمن سلسلة الموديلات Odyssey G5، والتي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها S32AG52 الجديدة تأتي مزودة بلوحة IPS قياس 32 بوصة وبدقة الوضوح WQHD (2560 x 1440 بكسل).

وتروج شركة سامسونج لشاشتها الجديدة من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي يبلغ واحد مللي ثانية مع دعم العديد من التقنيات المخصصة للألعاب مثل تقنية FreeSync Premium وتقنية Adaptive Sync المتوافقة مع G-Sync.

وتمتاز شاشة الألعاب S32AG52 الجديدة بنسبة تباين 1000:1 وعمق لون 10 بت ودرجة سطوع قصوى 400 قنديلة/م2، مع دعم معيار DisplayHDR-400.

وتزخر شاشة سامسونج الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ DisplayPort 1.2 ومنفذ HDMI 2.0 ومخرج سماعة الرأس.

وإلى جانب الحامل المرفق يمكن تركيب الشاشة على حامل 100 x 100 ملم، وبالتالي يمكن تعديل ضبطها من حيث الارتفاع والتدوير والإمالة.