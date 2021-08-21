«نورا» تطرح سماعات لاسلكية تتمتع بصوت «فائق النقاء»

المصدر: ملبورن ■ د.ب.أ

أطلقت شركة «نورا» سماعات الأذن اللاسلكية «Nurabuds» الجديدة التي تتمتع بصوت فائق النقاء.

وأوضحت الشركة الأسترالية، أن السماعات الجديدة تتمتع بجسم مقاوم للماء، وفقاً لفئة الحماية (IPX4)، وتمتاز بوظيفة حجب الضوضاء النشط (ANC)، مع سطح باللمس، للتحكم في التشغيل، كما أنها تدعم تقنية (Bluetooth 5.0 وQualcomm aptX).

وتبلغ فترة تشغيل البطارية أربع ساعات، وتصل إلى 10 ساعات مع علبة الشحن.

وأشارت «نورا» إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة تتوافر في إطار اشتراك؛ إذ يتعين على المستخدم دفع 19 جنيهاً استرلينياً مقدماً، ثم الحصول على اشتراك Nuranow الشهري نظير خمسة جنيهات إسترلينية. وبمقتضى هذا الاشتراك يحصل المستخدم على سماعات جديدة كل 24 شهراً دون دفع رسوم جديدة.