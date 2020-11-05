إيقاف فيديوهات الخلفية في Disney plus

المصدر: الامارات اليوم

تعتبر «فيديوهات الخلفية» Background Video أحد الملامح، التي تزعج مستخدمي منصات بث الفيديو. فعند تصفح الواجهة الرئيسة للتطبيق، يبدأ تشغيل الفيديو تلقائياً، قبل أن يتمكن المستخدم من قراءة الوصف. لذلك، أضافت بعض منصات البث، أخيراً، ميزة إيقاف فيديو الخلفية، منها منصة «ديزني». وبمقتضى إيقاف فيديوهات الخلفية، لن يشاهد المستخدم فيديوهات المعاينة، عندما يشاهد عرضاً على شاشة التطبيق الرئيسة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق «ديزني بلاس»، فإنه يمكنك إيقاف عرض فيديوهات الخلفية، من خلال التوجه إلى موقع المنصة عبر الويب Disneyplus.com، إذ لن تتمكن من إيقاف تفعيل هذه الميزة، من خلال تطبيق الهواتف.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، انقر فوق زر: «تحرير الملفات الشخصية» Edit Profiles أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة القلم فوق الصورة الرمزية الخاصة بالملف، الذي تريد إيقاف ملمح فيديو الخلفية الخاص به.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، هنا ابحث داخلها عن خيار: «فيديو الخلفية» Background Video، ثم حرك المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار.

انقر فوق زر: «حفظ» Save في نهاية الشاشة، لحفظ التغيير المرغوب.