تغيير مجلدات البحث الافتراضية في «ماك» باستخدام Finder

المصدر: الامارات اليوم

يستخدم العديدون تطبيق Finder عبر أجهزة «ماك» في إجراء عمليات البحث عن الملفات، لكن التطبيق يجعل الخيار الافتراضي لذلك هو البحث عن الملفات داخل الجهاز نفسه Search Your Mac، وهو أمر قد يستغرق وقتاً طويلاً. كما يمكن للمستخدم اللجوء فيه إلى أداة بحث «سبوت لايت» Spotlight. لذا يفضل البعض تغيير هذا الخيار الافتراضي إلى خيار «المجلد الراهن»The Current Folder لتحسين عملية البحث، لاسيما إذا كان متأكداً من وجود الملف داخل المجلد الذي يعمل عليه بدلاً من البحث داخل كل مجلدات الجهاز. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك تغيير مجلدات البحث الافتراضية لتطبيق Finder من خلال النقر فوق تطبيق Finder بجوار أيقونة «أبل» أعلى يسار الشاشة.

انقر فوق خيار «التفضيلات» Preferences داخل النافذة المنسدلة، ثم فوق خيار «التفضيلات المتقدمة» Advanced أعلى يمين الشاشة.

مرر إلى الأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «عند إجراء عمليات البحث» When Performing A Search، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة له.

ستظهر أمامك مجموعة خيارات، وهنا انقر فوق خيار Search Your Mac إذا أردت أن تتم عمليات البحث داخل جهاز «ماك»، أو انقر فوق خيار Current Folder إذا أردت أن تتم عملية البحث داخل المجلد الراهن، أو فوق خيار Previous Search Scope إذا فضلت أن يتم البحث داخل نطاق البحث السابق.