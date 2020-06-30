إضافة النقوش إلى سماعات AirPods

المصدر: الامارات اليوم

مع انتشار استخدام سماعات AirPods من شركة «أبل»، قد يخلط المستخدمون بينها، لاسيما إذا كان يجمعهم باستمرار مكان واحد مثل المنزل أو العمل.

لذا حاولت «أبل» مساعدة مستخدمي هذه السماعات عند شرائها بالسماح لهم بطلب نقش رمز تعبيري Emoji فوق علبة الشحن الخاصة بالسماعة، أو إضافة «نص» Text كالحروف الأولى من اسم المستخدم أو الاسم كله أو رقم الهاتف أو تاريخ محدد إليها.

وبذلك يسهل على كل مستخدم الوصول إلى سماعته، لكن هذا الأمر ترد عليه بعض الملاحظات التي يجب على المستخدم الانتباه لها.

فإذا كنت تعتزم شراء سماعة «AirPods» جديدة وتنوي أن تضيف إليها تلك النقوش، انتبه أولاً إلى هذه الأمور: إذا اخترت إضافة «الرموز التعبيرية» Emoji لن يكون بمقدورك إضافة «نص» Text والعكس صحيح. ويجب ألا تزيد عدد حروف النص الذي تنوي نقشه فوق علبة شحن السماعة عن 22 حرفاً، بما في ذلك المسافات وأي علامات أخرى. وتستطيع طلب إضافة نقش إلى السماعة من خلال «متجر أبل» فقط، أما الشراء من متاجر الـ«ويب» الأخرى مثل متجر «أمازون» و«بيست باي»، و«متاجر أبل» على أرض الواقع، فلا يتيح لك هذه الميزة. ولو فكرت في إعادة بيع السماعة لاحقاً، قد يقلل هذا النقش من سعر إعادة البيع. وإذا كنت تنوي تقديم السماعة كهدية، تستطيع من خلال صفحة شراء السماعة أن تضيف رسالة مجانية لطيفة إلى غلاف العلبة الخاصة بالسماعات.