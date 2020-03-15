«مونت بلانك» تطلق ساعة ذكية جديدة

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

أعلنت شركة «مونت بلانك» توسيع باقة موديلاتها من الساعات الذكية الفاخرة، من خلال إطلاق الموديل «Summit 2+» الجديد، الذي يمتاز بمودم «LTE» مع دعم بطاقة «eSim»، والعديد من الوظائف المتطورة.

وأوضحت الشركة أنها زادت قطر الساعة، من 42 إلى 43.5 ملليمتراً، ما أتاح تركيب شاشة (AMOLED) قياس 1.28 بوصة، محمية بطبقة زجاج الياقوت بسُمك اثنين ملليمتر.

وأضافت «مونت بلانك» أن سُمك جسم الساعة الجديدة يبلغ 13.7 ملليمتراً، ويشتمل على تاج واثنين من الأزرار للتحكم في وظائف نظام التشغيل، لافتة إلى أنه من المقرر طرحها في الأسواق أبريل المقبل، بسعر 1170 يورو (نحو 4900 درهم).

وأشارت إلى أن الساعة الجديدة تتميز بمستشعر لقياس معدل نبضات القلب ومقياس الضغط الجوي، إضافة إلى بوصلة ومقياس الارتفاع، ومستشعر التسارع والجيروسكوب، فضلاً عن مستشعر الإضاءة المحيطة.