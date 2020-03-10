«ريزر» تطلق فأرة جديدة خفيفة الوزن لعشاق الألعاب

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» الأميركية عن إطلاق فأرة جديدة، تخاطب عشاق الألعاب، بسعر يبلغ 40 دولاراً (نحو 147 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الفأرة (Viper Mini) تمتاز بوزنها الخفيف وحجمها المناسب للأيدي الصغيرة، حيث لا يتعدى وزنها 61 غراماً وتتناسب من حيث المبدأ مع مستخدمي اليد اليمنى واليسرى، كما يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار المركبة على الجانبين بواسطة الإبهام. وأضافت أنه بفضل حجمها المدمج، فإن الفأرة الجديدة تناسب عشاق الألعاب الذين يفضلون الإمساك بالفأرة بواسطة إصبعي الإبهام والخنصر دون إسناد راحة اليد على الفأرة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تقليص وزن فأرة الألعاب الجديدة، إلا أنها احتفظت بإضاءة RGB، التي تضيء شعار الشركة على الجانب الخلفي وشريطاً آخر على الجانب السفلي. وأكدت «ريزر» أن الفأرة الجديدة مزودة بمفاتيح تتحمل 50 مليون نقرة، فيما يعمل المستشعر بدقة وضوح 8500 نقطة في البوصة.