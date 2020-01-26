تنزيل إصدار الويب من «واتس أب» إلى «آي باد»

المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

يفضل بعض مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي التعامل معها من خلال الشاشات الكبيرة، بدلاً من شاشات الهواتف محدودة المساحة. واستجابت بعض التطبيقات لهذه الرغبة من خلال إنشاء إصدار خاص بالويب. ومن ذلك مثلاً إصدار الويب من تطبيق «واتس أب». ويمكن للمستخدم الاستفادة من إصدار الويب على الأجهزة اللوحية ومنها أجهزة «آي باد»، العاملة بنظام التشغيل «iPadOS 13»، فيمكنك الحصول على إصدار الويب على جهازك عبر فتح متصفح «سفاري». وانتقل إلى إصدار «واتس أب» على الويب من خلال هذا الرابط: web.whatsapp.com. وستظهر أمامك نافذة جديدة تضم رمز الاستجابة السريعة QR Code في جانبها الأيمن، وبعض التعليمات في الجانب الأيسر، وبعدها انتقل إلى هاتفك وافتح تطبيق «واتس أب» ثم انقر فوق ترس الإعدادات في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ومن النافذة المنسدلة انقر فوق خيارWhatsapp Web. ثم انقر فوق خيار مسح رمز الاستجابة السريعة Scan QR Code، ثم وجه شاشة هاتفك إلى الكود الظاهر على شاشة جهاز «آي باد» لمسحه ضوئياً.

مستخدمو تطبيقات التواصل يفضلون التعامل معها من خلال الشاشات الكبيرة.