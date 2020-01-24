التقاط صور للشاشة في «ساعة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

رغم أن «ساعة أبل» تتميز بشاشة صغيرة الحجم، إلا أن بعض مستخدميها يرغبون أحياناً في التقاط صور لشاشة الساعة تكشف مثلاً عن نجاحهم في إحراز تقدم في ممارساتهم الرياضية أو تسجيل رقم مهم في تمرينات اللياقة البدنية. فإذا كنت أحد هؤلاء، فإنه يلزمك أولاً تشغيل ملمح لقطات الساعة عبر تطبيق «ساعة أبل» على الهاتف. فإذا اتخذت بالفعل هذه الخطوة اتبع ما يلي لالتقاط صور لشاشة الساعة: اضغط فوق زر «التاج الرقمي» Digital Crown الموجود في الجانب الأيمن من الساعة، مع الضغط بالتزامن فوق الزر الجانبي، وعندها سيبرق ضوء أبيض على الساعة وسيصدر عنها صوت يشبه صوت التقاط الكاميرا للصور. وللاطلاع على لقطات الشاشة التي صورتها توجه إلى «تطبيق الصور» Photo App في الهاتف، وانقر فوقه، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب «أنواع الوسائط» Media Types، وابحث داخل التبويب السابق عن قسم «لقطات الشاشة» Screenshots وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربع يحتوي كاميرا صغيرة، ومن ثم انقر فوقه للعثور على اللقطات التي صورتها باستخدام الساعة. ويمكنك مشاهدة لقطات الشاشة أيضاً عبر الساعة، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت ويحتاج لتفعيل المزيد من الإعدادات كمزامنة بعض الألبومات الموجودة على الهاتف مع الساعة.