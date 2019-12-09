«فيوسونيك» تطلق سلسلة ألواح تفاعلية جديدة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فيوسونيك»، المزود العالمي لمنتجات الحلول البصرية، أمس، عن إطلاق سلسلة «فيوبورد» «ViewBoard IFP70» الجديدة ضمن حلول الشركة للتعاون المؤسسي في مكان العمل. تضم سلسلة الألواح التفاعلية الجديدة: لوح «IFP6570» بحجم 65 بوصة، ولوح «IFP8670» بحجم 86 بوصة. وتعتبر هذه السلسلة امتداداً لمنتجات «فيوسونيك» من حلول التعاون المخصصة للمؤسسات. ووفقاً للشركة، توفر هذه السلسلة مزايا متطورة للاجتماعات، إذ تمتاز بسهولة استخدامها، وتسهم في تسهيل التعاون والتواصل في أماكن العمل العصرية حول العالم، كما تم تطوير شاشات «ViewBoard IFP70» لتتلاءم مع التقنيات الذكية و«إنترنت الأشياء». وتوقع المدير الإقليمي لسلسلة IFP في شركة «فيوسونيك» بمنطقة الشرق الأوسط، نيل دسوزا، أن تحدث سلسلة IFP70 تغييراً جذرياً في أسلوب عمل الأفراد، وتواصلهم، كما ستسهم في مساعدة المؤسسات على مواكبة عالم الأعمال المتسارع.