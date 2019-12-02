المصدر: الامارات اليوم

تفعيل الحافظة السحابية في «ويندوز 10»

تلعب الحافظة دوراً مهماً في البرامج المكتبية، منها مجموعة «أوفيس»، إذ إنها تساعد المستخدم على حفظ ما يرغب من قصاصات تنتمي لملف معين أو من الـ«ويب»، وإعادة لصقها في ملف آخر أو في الملف نفسه، بحيث يتم النسخ واللصق دون الاضطرار لمغادرة الملف في كل مرة يتم فيها ذلك. فإذا كنت من مستخدمي تحديث مايو لنظام التشغيل «ويندوز 10»، فإن بمقدورك تفعيل الحافظة باتباع ما يلي: انقر فوق قائمة «ابدأ» Start وتوجه إلى الجانب الأيسر من النافذة وانقر فوق ترس الإعدادات، ذي اللون الأبيض، ثم انقر تبويب «النظام» System، ومرر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى تبويب «الحافظة» Clipboard وانقر فوقه، ومن ثم مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «سجل الحافظة» Clipboard History وحرك المؤشر الموجود أسفله من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وبعد ذلك انتقل إلى قسم «المزامنة عبر الأجهزة المختلفة» Sync Across Devices وحرك المؤشر الموجود تحته أيضاً من اليسار إلى اليمين.

توسيط الجداول داخل «مستندات غوغل»

تختلف احتياجات وتفضيلات كل مستخدم من البرامج المكتبية التي يستخدمها، لذلك لا يفضل بعض المستخدمين الاستعانة بالاختيارات الافتراضية التي تقدمها له هذه البرامج. فمثلاً عند إضافة جدول إلى مستندات تطبيق «مستندات غوغل» يوضع التطبيق افتراضياً هذا الجدول على الجانب الأيسر من المستند، وهو أمر قد لا يروق للمستخدم الذي يفضل أن يكون هذا الجدول في منتصف الصفحة.

فإذا كنت من مستخدمي «مستندات غوغل» ورغبت في أن يتوسط الجدول الذي تضيفه صفحة المستند، اتبع التالي: سجل الدخول إلى حسابك عبر تطبيق «غوغل درايف» وافتح المستند الذي ترغب في إدخال التعديلات عليه، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن داخل أي خلية من خلايا الجدول، ومرر داخل النافذة المنسدلة وانقر خيار «خصائص الجدول» Table Properties، وبعدها مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «محاذاة الجدول» Table Alignment، ومن ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة للخيار السابق، وفوق خيار «التوسيط» Center.