الذكاء الاصطناعي لن يظلّ "أداة" في يدك .. وقريباً قد يصبح زميلك في الشغل أو حتى مديرك

قد يكون زميلك المقبل في العمل بلا مكتب أو راتب، لكنه يملك هوية وصلاحيات ومهامًا يؤديها حتى وهو بعيد عن جهازه. هذا ما تقترب منه مايكروسوفت مع جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، لم يعد دوره يقتصر على مساعدتك في إنجاز العمل، بل بات قادرًا على الدخول إلى أنظمة المؤسسة وتنفيذ جزء من العمل بنفسه.

فقد أعلنت الشركة تطوير منصة Copilot وإضافة وكيل جديد يحمل اسم "Autopilot"، تصفه بأنه وكيل دائم واستباقي وشخصي.

و التغيير لا يتعلق بالاسم فقط. فالتحديث الجديد لـCopilot يسمح بتفويض مهام كاملة إلى "Cowork"، بينما تتيح أداة "Code" إنشاء تطبيقات ولوحات بيانات باستخدام أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية.

أما Cowork فيذهب أبعد من إنتاج النصوص، إذ يستطيع تنفيذ مهام متعددة الخطوات، تشمل البحث داخل موارد المؤسسة، وإعداد المستندات وإدارة الملفات وترتيب الاجتماعات وتجهيز رسائل البريد الإلكتروني، مع اشتراط موافقة المستخدم قبل الإجراءات الحساسة.

ثم يأتي Autopilot ليضيف عنصر الاستمرارية، إذ يستطيع مواصلة تنفيذ العمل في الخلفية حتى عندما لا يكون المستخدم أمام الكمبيوتر.

لكن التطور الأكثر دلالة هو أن وكيل الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد نافذة محادثة.

وتبني مايكروسوفت داخل نظام Entra ما يسمى Agent Identities، بحيث يمتلك الوكيل هوية رقمية مستقلة تحدد من يكون، وما البيانات التي يستطيع الوصول إليها، وما الإجراءات المسموح له بتنفيذها. ويمكن لمسؤولي المؤسسة مراقبة نشاط الوكيل وتحديد صلاحياته أو سحبها وتعطيل هويته عند الضرورة.

وهنا يظهر تشابه لافت مع الموظف البشري. فالموظف لديه حساب وهوية مؤسسية وصلاحيات للوصول إلى ملفات محددة، ويخضع لسياسات أمنية. والوكيل الرقمي أصبح يتحرك في الاتجاه نفسه، وإن ظل قانونيًا وتقنيًا مجرد برنامج وليس موظفًا بالمعنى التقليدي.

ويطرح هذا التحول أسئلة جديدة: من المسؤول إذا أرسل الوكيل معلومات إلى الشخص الخطأ؟ ومن يحدد الملفات التي يستطيع قراءتها؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا اتخذ إجراءً غير مقصود؟

لهذا تركز مايكروسوفت على الهوية والحوكمة بالتوازي مع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال الأكبر يتعلق بمستقبل الموظف نفسه.

فالجيل الأول من AI ساعد الإنسان على الكتابة، ثم بدأ يساعده على التحليل، أما الوكلاء الجدد فينتقلون إلى تنفيذ العمل.

وهذا قد يغير السؤال التقليدي حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظائف البشر إلى سؤال أكثر واقعية: "أي جزء من وظائفنا سنظل مسئولين عن القيام به؟"

ولم تعلن مايكروسوفت ميلاد موظف بالمعنى القانوني، لكن منح AI هوية وصلاحيات وقدرة على تنفيذ مهام مستمرة داخل المؤسسة يعني أن الذكاء الإصطناعي لن يظلّ مجرد "أداة" بل قد يصبح موظفاً مثلك و"زميل عمل".