«رحمة».. وكيل ذكاء اصطناعي لتسهيل وصول المتعاملين إلى خدمات «تراحم»       

أطلقت مؤسسة تراحم الخيرية وكيل الذكاء الاصطناعي (رحمة) عبر موقعها الإلكتروني، لتسهيل رحلة المتعاملين والمتبرعين وزوار الموقع، وتعزيز كفاءة خدماتها الرقمية، ومساعدة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات والخدمات، والتعرف إلى سبل المشاركة في مبادراتها الخيرية والإنسانية.

وتجيب (رحمة) عن استفسارات المستخدمين، وترافقهم خلال تصفح الموقع، بما يتيح لهم معرفة الخدمات المتاحة وكيفية الإسهام في المبادرات، ويوضح للمتعاملين المستندات المطلوبة وآليات متابعة طلباتهم، دون الحاجة إلى انتظار الرد من موظفي خدمة المتعاملين.

وتنسجم الخطوة مع نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترجمة الطموحات إلى إنجازات، وترسيخ العطاء والإخلاص في العمل ثقافة مؤسسية ومجتمعية، وتوظيف الابتكار والتحول الرقمي لخدمة العمل الخيري.

وقال المدير العام للمؤسسة، الدكتور أحمد تهلك: «نؤمن بأن قيمة التكنولوجيا لا تكمن في تطورها فحسب، بل في قدرتها على إحداث أثر حقيقي في حياة الناس، لذلك أطلقنا (رحمة) لترافق مستخدمي موقعنا، وتساعدهم على الوصول إلى المعلومات والخدمات بوضوح وسهولة، بما يعزز جودة تجربتهم ويدعم مسيرتنا في التحول الرقمي».

من جانبه، قال رئيس قسم خدمة المتعاملين، عبدالله الكعبي، إن (رحمة) تجيب في أي وقت عن الأسئلة المتكررة، مثل المستندات المطلوبة وكيفية متابعة الطلبات، ليعرف المتعامل خطوته التالية من دون انتظار، بينما يتفرغ الموظفون للحالات التي تحتاج إلى متابعة خاصة، خصوصاً أصحاب الهمم وكبار السن.