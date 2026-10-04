«دائم».. حافظة ذكية لحماية الأدوية أثناء السفر والحج

طوّرت ثلاث طالبات من الجامعة الأميركية في الشارقة، كنزي زكريا وعزة القادري وأسيل طوقان، حافظة ذكية باسم «دائم» لمساعدة المسافرين، خصوصاً كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، على حفظ الأدوية الحساسة للحرارة بأمان أثناء التنقل، وتعتمد الحافظة على نظام تبريد نشط بتقنية «بيلتييه»، مع مستشعرات تراقب درجة الحرارة باستمرار وتحافظ عليها بين 2 و8 درجات مئوية.

كما أنها تنبه المستخدم فوراً عند ارتفاع الحرارة أو انخفاض مستوى البطارية، وتعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن عبر USB-C لمدة تصل إلى 36 ساعة، وشاركن بمشروعهن في مسابقة جائزة جيمس دايسون 2026.

وبيّنت الطالبات في مشروعهن أن تطوير «دائم» جاء استجابة لمشكلة تواجه مستخدمي حافظات الأدوية التقليدية، التي تعتمد على التبريد أو العزل من دون القدرة على التأكد من سلامة الدواء بعد تعرضه لدرجات حرارة غير مناسبة.

ويتميز تصميم الحافظة بأشرطة مرنة تناسب مختلف أحجام الأدوية، وحجرة مخصصة للإبر، أما السعر المستهدف لها فهو 160 درهماً، لجعلها متاحة لمختلف شرائح المستخدمين.

ويعمل الفريق حالياً على تطوير نموذج أولي لإجراء اختبارات ميدانية مع الحجاج والمسافرين، إلى جانب دراسة إضافة خصائص جديدة وإقامة شراكات مع الصيدليات والمنظمات الصحية.