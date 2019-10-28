«ريزر» تكشف عن فأرة لاسلكية سريعة

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

كشفت شركة «ريزر» عن فأرة لاسلكية سريعة لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أن الفأرة (Viper Ultimate) الجديدة مصممة للألعاب التنافسية الصعبة.

وذكرت الشركة الأميركية أن الفأرة الجديدة مزودة بمفاتيح ضوئية وأحدث مستشعر بصري مع تمتعها باتصال لاسلكي أسرع بمقدار 25%.

وأوضحت «ريزر» أن الفأرة (Viper Ultimate) تأتي بوزن 74 غراماً بدون «كبل»، وتعتمد على تقنية الاتصال اللاسلكي «ريزر HyperSpeed»، التي تمتاز بالسرعة والثبات، علاوة على ميزة انخفاض استهلاك الطاقة، ولذلك فإن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 70 ساعة.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للفأرة الجديدة تشتمل على المستشعر الضوئي «ريزر Focus+»، الذي تم تطويره من خلال التعاون مع شركة «Pixart»، لافتة إلى أن المستشعر الجديد يعمل بدقة 20000 نقطة في البوصة وبسرعة تبلغ 650 بوصة في الثانية.