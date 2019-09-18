«إتش تي سي» تطلق نظارة واقع افتراضي جديدة أكتوبر المقبل

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش تي سي» التايوانية عن إطلاق نظارة الواقع الافتراضي Vive Cosmos الجديدة، في أكتوبر المقبل، بسعر 699 دولاراً (نحو 2566 درهماً).

وأوضحت الشركة أن نظارة الواقع الافتراضي الجديدة تتمتع بدقة وضوح 2880x1700 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز.

واعتمدت الشركة في نظارتها الجديدة على مصفوفة «بيكسل» جديدة، إذ يبلغ مجال الرؤية 110 درجات. وتأتي نظارة Vive Cosmos الجديدة مزودة بشاشة LCD.

وحسّنت «إتش تي سي» أيضاً وظيفة التتبع في الكاميرا من خلال الاعتماد على ست كاميرات ووحدة تحكم مضيئة، إضافة إلى أنه يمكن توسيع باقة وظائف النظارة عن طريق الوحدات التركيبية، حتى تتوافق مع تقنية التتبع Lighthouse خلال العام المقبل.