«دينون» تطلق جهاز تقوية رقمياً يدعم جميع السماعات

المصدر: طوكيو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «دينون» اليابانية عن إطلاق المقوي الرقمي PMA-150H الجديد في تصميم عصري أنيق، مع إمكانية تشغيل «هاي فاي» من مختلف الأجهزة الرقمية والتناظرية.

وأوضحت الشركة أن مقوي الشبكة الجديد يمكن توصيله بجميع الأجهزة الرقمية والتناظرية الشائعة، ويشتمل على محول USB-DAC وموالف UKW/‏DAB+، كما تتيح تقنية HEOS المدمجة إمكانية الوصول إلى مصادر الموسيقى عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية أو تقنية «بلوتوث»، أو «سبوتيفاي» Connect.

ويعمل جهاز «دينون» الجديد بقدرة 70 واط لكل قناة، وبالتالي فإنه يعمل على جميع أنواع السماعات، ويمكن للمستخدم الاستمتاع بصوت فائق النقاء من خلال تقنية معالجة الإشارة. كما يمكن توصيل أجهزة الكمبيوتر عن طريق منفذ USB-B. أما بالنسبة لأصحاب أجهزة «أبل»، فإن جهاز PMA-150H الجديد يدعم تقنية Airplay 2، والعديد من تطبيقات المساعد الصوتي مثل Alexa، وSiri وAssistant.

وأعلنت «دينون» أن سعر جهازها الجديد يبلغ 1099 دولاراً (نحو 4035 درهماً).