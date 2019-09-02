«نينتندو» تستعد لإطلاق جهاز ألعاب جديد

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «نينتندو»، أمس، أنها تستعد لإطلاق جهاز الألعاب «Switch Lite» الجديد في سبتمبر الجاري بسعر 199 دولاراً (نحو 730 درهماً) وبثلاثة ألوان هي: الفيروزي والأصفر والرمادي.

وأفادت الشركة اليابانية بأن الإصدار الجوال الجديد يختلف عن الإصدارات السابقة، حيث لا يمكن توصيله بأجهزة التلفاز مثل الموديل الأكبر، علاوة على أنه أصغر حجماً وأخف وزناً من الموديل السابق، إذ يبلغ وزنه 275 غراماً.

وأوضحت أن انخفاض وزن الإصدار الجديد من جهاز الألعاب يرجع إلى الاعتماد على شاشة أصغر، فبدلاً من شاشة قياس 6.2 بوصات في جهاز «Switch» يأتي الإصدار «Switch Lite» الجديد بشاشة قياس 5.5 بوصة وبدقة وضوح 1280x720 بيكسل. ومقارنة بالجيل الأول من «Switch» الذي يمكن التعرف عليه من خلال بداية رقم الموديل HAC، فإن الإصدار الجديد يتمتع بكفاءة بطارية أعلى قليلاً، غير أنه يفتقر إلى إمكانية توصيله بجهاز التلفاز مع عدم القدرة على خلع ذراع التحكم وعدم توافر اهتزاز HD.