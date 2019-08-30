المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استخدام «سيري» لتسجيل الملاحظات

يساعد «تطبيق الملاحظات» Notes app مستخدمي أجهزة «آي فون» و«آي باد» على تسجيل بعض التذكيرات بسهولة. وكانت شركة «أبل» أضافت في الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل «آي أو إس» العديد من الميزات للتطبيق، وربطته بعدد كبير من التطبيقات الأخرى، بل وأتاحت للمستخدم الاستعانة بالمساعد الرقمي «سيري» في تسجيل الملاحظات. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق الملاحظات في الإصدارات الحديثة من النظام، يمكنك الاستعانة بـ«سيري» في إملاء ما تريد من ملاحظات باتباع الخطوات التالية: انقر مع التثبيت فوق زر الشاشة الرئيسة Home أو قم بالاستدعاء الصوتي لـ«سيري» من خلال النداء: «Hey Siri»، وبعد ذلك قل لـ«سيري»: «سجل ملاحظة» Take a note، وابدأ بإملاء ما ترغب من ملاحظات. وبمجرد أن تنتهي من حديثك، سيقوم «سيري» تلقائياً بحفظ ما أمليته له في تطبيق الملاحظات، وعندها انقر زر الشاشة الرئيسة مجدداً للعودة إلى شاشة القفل أو الصفحة الرئيسة للهاتف، كما يمكنك العودة للملاحظة ثانية لإضافة عنوان لها أو تعديل بعض الكلمات.

إظهار معلومات حجم المجلد

عندما يمرر المستخدم فأرة الحاسب فوق أي مجلد في نظام التشغيل «ويندوز 10»، تظهر أمامه معلومات في نافذة صغيرة فوق أيقونة المجلد يطلق عليها اسم Folder Tips، حيث تحتوي هذه المعلومات على اسم المجلد وحجمه وتاريخ إنشائه. لكن أحياناً يتفاجأ المستخدم باختفاء بعض هذه المعلومات، ومنها المعلومة الخاصة بحجم المجلد، ولا يعرف السبب. والحقيقة أن هذا الأمر قد يعود إلى تغيير بعض الإعدادات الخاصة بعرض المجلدات دون أن ينتبه لها المستخدم. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، ورغبت في إعادة إظهار المعلومات الخاصة بحجم المجلدات بمجرد التمرير، عليك اتباع التالي: افتح خيارات استكشاف الملفات بالنقر فوق مفتاح «ويندوز» والمفتاح الذي يحمل حرف (R)، لتظهر نافذة جديدة، اكتب داخل حقل النص الظاهر داخلها: «مجلدات التحكم» control folders ثم انقر زر الإدخال، وبعدها توجه إلى قائمة «العرض» وانقر فوقها، ومن ثم انتقل إلى قسم الإعدادات المتقدمة وابحث عن خيار عرض معلومات الحجم ضمن معلومات المجلد، ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق لإضافة علامة التأشير إليه، وانقر بعد ذلك زر الموافقة.