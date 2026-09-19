أين تذهب محادثاتك على «شات جي بي تي» عند حذفها ؟

يمكن لمستخدمي "ChatGPT" حذف المحادثات غير المرغوب فيها، وعند القيام بذلك تتم إزالتها من سجل المحادثات، وتُجدول للحذف النهائي من قبل "OpenAI" خلال شهر.

وبحسب "OpenAI"، لا يمكن للمستخدمين استعادة المحادثات المحذوفة عبر واجهة "ChatGPT" أو واجهات برمجة التطبيقات "APIs" أو خدمة الدعم، وهو ما يعني عدم إمكانية استعادة المحادثات التي قد يكون المستخدم قد حذفها عن طريق الخطأ، وتاليًا أبرز الطرق لإدارة سجل محادثات "ChatGPT":



حذف محادثة

لحذف محادثة، مرر مؤشر الماوس فوق المحادثة، التي ترغب في إزالتها ضمن الشريط الجانبي للسجل، ثم اضغط على النقاط الثلاث (...) الموجودة بجوار عنوان المحادثة، واختر "حذف"، ثم أكد عملية الحذف، وبعد ذلك تتم إزالة المحادثة نهائيًا من سجل المحادثات.

استعادة محادثة

على الرغم أن "OpenAI" لا تؤكد أنه لا يمكن استعادة المحادثات المحذوفة، إلا أنه وإن بدا أن المحادثة مفقودة، فقد تكون قد أُرشفت بدلاً من حذفها، يجب على المستخدمين أيضاً التأكد من تسجيل الدخول إلى حساب "OpenAI" أو مساحة العمل الصحيحة.

المحادثات المؤرشفة

بعد حفظ المحادثات المطلوبة، يمكنك الاطلاع عليها باتباع الخطوات التالية: انتقل إلى الإعدادات ثم عناصر التحكم في البيانات ومن بعدها إدارة المحادثات المؤرشفة، إذا كانت المحادثة موجودة في القائمة، فيمكنك إلغاء أرشفتها عن طريق اختيار "إلغاء الأرشفة".

وإذا لم يظهر سجل المحادثات كاملاً، يمكنك تحديث صفحة "ChatGPT" أو تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى، كما تنصح "OpenAI" بزيارة صفحة حالة الخدمة "service status page"، للتحقق من وجود أي أعطال أو مشكلات تقنية جارية.

ومن أجل أرشفة محادثة، مرر مؤشر الماوس فوق المحادثة في الشريط الجانبي، واضغط على النقاط الثلاث (...)، ثم اختر "أرشفة"، لا تتطلب هذه العملية تأكيدًا إضافيًا.

​وتبقى المحادثات المؤرشفة محفوظة في الحساب وفقاً لإعدادات الاحتفاظ بالبيانات الافتراضية، ويؤدي حذف المحادثة إلى وضع علامة عليها ليتم حذفها نهائياً، بينما لا يحدث ذلك عند الأرشفة.

بيانات التطبيقات المرتبطة

وإذا استخدم "ChatGPT" بيانات مُزامنة من تطبيقات مرتبطة، مثل "Google Drive" أو "Gmail" أو "Calendar"، في إحدى المحادثات، فإن حذف تلك المحادثة يؤدي أيضًا إلى إزالة بيانات التطبيق المرتبط المُخزنة بداخلها من الحساب، وذلك مع مراعاة سياسات الاحتفاظ بالبيانات والمتطلبات القانونية المعمول بها.

ويؤدي إلغاء ربط التطبيق فقط إلى منع "ChatGPT" من الوصول إلى بيانات جديدة منه، ولا يؤدي ذلك إلى حذف المحادثات السابقة التي استُخدمت فيها بيانات من ذلك التطبيق.

فقدان المحادثات المهمة

إذا كنت قد تحتاج إلى محادثة ما لاحقاً، فقم بأرشفتها بدلاً من حذفها، ويمكن للمستخدمين أيضاً تصدير بياناتهم في "ChatGPT" من خلال الانتقال إلى "الإعدادات"، ومن ثم "عناصر التحكم في البيانات"، وبعد ذلك "تصدير البيانات"، إذا قمت بالفعل بحذف محادثة ما، فلا توجد طريقة مدعومة لاستعادتها.

