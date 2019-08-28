المصدر: الامارات اليوم

إنشاء مجلد جديد لحفظ الملفات المتشابهة

أصبحت البرامج المكتبية، التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها، إحدى أهم الأدوات التي يلجأ إليها مستخدمو الحاسب، وذلك لأنها تمكّن المستخدم من الوصول إلى مستنداته والتعديل فيها من أي مكان.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Google Docs، ورغبت في إنشاء مجلدات جديدة للاحتفاظ داخلها بالملفات المتشابهة، اتبع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك على تطبيق Google Drive، ثم افتح المستند الذي ترغب في الاحتفاظ به داخل مجلد جديد، وتوجه إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر أيقونة المجلد ذي اللون الأسود، وتجدها يسار عنوان الملف في الواجهة العربية من التطبيق، علماً بأن هذه الأيقونة قد تستغرق بعض الوقت للظهور بعد فتح الملف. وبعد ذلك توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة التي ظهرت أمامك وانقر أيقونة إنشاء مجلد جديد، وتبدو في شكل مجلد فوقه أيقونة الجمع، ومن ثم سجل اسم المجلد الجديد في الحقل الفارغ أعلى النافذة التالية ثم انقر فوق علامة التأشير الزرقاء، ومن ثم انقر زر «النقل هنا» ذا اللون الأزرق.

تعطيل ملمح الوصول السريع إلى الملفات

يحتوي نظام التشغيل «ويندوز 10» على ملمح «الوصول السريع» Quick Access، إلى الملفات والمجلدات التي يتم استخدامها بكثرة. ومن خلال النافذة الخاصة بتطبيق «مستكشف الملفات» File Explorer يستطيع المستخدم بمساعدة هذا الملمح رؤية 10 مجلدات من أكثر المجلدات التي يستخدمها، أو 20 ملفاً من الملفات التي استخدمها حديثاً. لكن بعض المستخدمين لا يرغبون في تفعيل هذا الملمح، ويفضلون فتح مستكشف الملفات على النافذة الخاصة بمجلد «هذا الحاسب» this pc. فإذا كنت ممن يفضلون تعطيل هذا الملمح، اتبع ما يلي: افتح تطبيق مستكشف الملفات وانقر تبويب «ملف» File ضمن شريط القوائم، ثم مرّر داخل النافذة التي ستظهر فوق خيار «تغيير خيارات المجلدات والبحث»Change Folder and Search Options، لتظهر نافذة «خيارات المجلدات» Folder Options، وبعدها انقر قائمة الخيارات العامة، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار «افتح مستكشف الملفات» Open File Explorer، ومن ثم فوق خيار «هذا الحاسب».