المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشغيل «أحدث التطبيقات» استخداماً

تسمح قائمة dock التي تظهر في نهاية شاشة أجهزة «آي باد» بتثبيت التطبيقات التي يكثر استخدامها. لكن أحياناً يحتاج المستخدم إلى الاستعانة ببعض التطبيقات غير الموجودة في القائمة بصورة مكثفة ووقتية، كأن يضطر إلى استخدام الرحلات والخرائط أثناء السفر مثلاً. ومن ثم لا يريد المستخدم وقتها أن يغير من التطبيقات المثبتة في القائمة رغم احتياجه إلى الوصول للتطبيقات السابقة بشكل سريع. لكن نظام التشغيل «آي أو إس» يضمن للمستخدم الوصول إلى هذه التطبيقات سريعاً عن طريق إظهار أحدث التطبيقات استخداماً في قائمة dock. فإذا كنت من مستخدمي الجيل السادس من أجهزة «آي باد»، اتبع ما يلي لتفعيل هذا الملمح: افتح تطبيق الإعدادات، ثم مرر داخل لوح القوائم الموجود يسار النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب الإعدادات العامة وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل الجانب الأيمن من النافذة فوق خيار قائمة التطبيقات المثبتة وتعدد المهام، ومن ثم حرك المؤشر المجاور لخيار عرض التطبيقات المقترحة والحديثة لتفعيله.

تغيير وحدات قياس Workout app

يتميز تطبيق التدريبات الرياضية Workout app في «ساعة أبل» بقدرته على متابعة لياقة مستخدميه البدنية وأنشطتهم الرياضية، كالسير والركض، بحكم مصاحبة الساعة لمستخدمها. وتسمح شركة «أبل» للمستخدم من خلال بعض الإعدادات بتغيير وحدات القياس التي يقدمها التطبيق للمسافات التي يقطعها، بحيث تتوافق مع الوحدات المستخدمة بصفة عامة في بلده ومنطقته الجغرافية. فإذا كنت من مستخدمي Workout app عبر «ساعة أبل»، فإنه يمكنك تغيير وحدات قياس مسافات السير والركض لتصبح بالميل أو بالكيلومتر وفئاتهما وفقاً للخطوات التالية: افتح التطبيق وانقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الأفقية الموجودة فوق الرموز المصغرة، كالرمز الخاص بـ«السير في الخارج» Outdoor Walk، أو «الركض داخل المنزل» Outdoor Run، ثم انقر زر «المسافة» Distance الموجود في نهاية الجانب الأيسر من النافذة التي ستظهر، وبعدها استخدم اللمس المطول لفتح القائمة، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق الأيقونة التي تحمل الاختصار mi لتحوّل قياس المسافات إلى الميل، أو انقر الأيقونة التي تحمل الاختصار km لتحوّل القياسات إلى الكيلومتر.