حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة الشركات في المجال التجاري لشركة "زينة"

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري لشركة «زينة».

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف، وتجاوز حجم المدفوعات فيها 1.5 مليار دولار، فيصل طوقان وسارة وطلال وجدوا في دبي فرصة لبناء منصة مالية متكاملة، سمّوها باسم والدتهم، واليوم تخدم 500 ألف مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية، هذه فلسفة Dubai-it، أن تغتنم الفرص، وتكبر بطموحك، وتحقق إنجازاً يمتد أثره مبروك لفريق زينة".