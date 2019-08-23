«فيفو» الصينية تطرح 3 هواتف ذكية في السوق الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «فيفو» الصينية لتكنولوجيا الاتصالات، عن سلسلة الهواتف الجديدة Y في السوق الإماراتية، لتقدم تجربة احترافية متكاملة في عالم التصوير، مع كاميرا ثلاثية جديدة كلياً، وتقنية «العرض الكامل» المعززة ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير توفر الطاقة بشكل مستمر.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن السلسلة الجديدة التي تتضمن ثلاثة طرز، هي: Y12، وY15، وY17، تم تصميمها بهدف تلبية احتياجات جيل الألفية الثالثة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فيفو» في دولة الإمارات، آلان فانج: «تعتبر سلسلة Y الجديدة، برهاناً على التزامنا التام بطرح أحدث التقنيات والمزايا المتقدمة للمتعاملين معنا من الجيل الجديد في العالم».

ووفقاً للشركة الصينية، تجمع الكاميرا الثلاثية في سلسلة الهواتف الجديدة بين عدسة رئيسة بدقة 13 ميغابكسل، وعدسة عريضة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، وعدسة مخصصة للعمق بدقة 2 ميغابكسل. وتصل مساحة الشاشة إلى 6.35 بوصات، وتغطي نسبة 89% من سطح الهاتف الذي يسهل التحكم فيه بيد واحدة.