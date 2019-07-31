المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقي توصيات «أمازون» عن المنتجات

أصبح التسوق عبر الويب خياراً معتاداً، لأنه يريح المتسوقين من عناء التسوق في المتاجر والمراكز التجارية، ويضمن لهم الحصول على المنتجات الأصلية، إذا كانت عملية الشراء تتم من أطراف موثوقة. ومن التطبيقات التي تسهّل هذا الأمر، تطبيق «أمازون» الذي يحتوي على ميزات تسهل على المستخدم العثور على ما يريد، ومنها إمكانية تلقي توصيات معتمدة على أنشطة التسوق التي قام بها المستخدم في السابق. لذلك إذا كنت من مستخدمي أحدث إصدارات تطبيق «أمازون»، عبر هواتف «آي فون» العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس 12.2»، فيمكنك تلقي توصيات التطبيق بالمنتجات التي تتوافق مع نشاطات التسوق التي قمت بها، من خلال فتح التطبيق على هاتفك أولاً، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى: «الإعدادات» وانقر فوقها، ثم مرر مجدداً للأسفل وانقر فوق: «تنبيهات» Notifications.

حرك الزر الموجود بجوار خيار «التوصيات الخاصة بك»، من اليسار إلى اليمين لتفعيله.

اختصارات التعامل مع الوسائط في «فايرفوكس»

إذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس»، فيمكنك استخدام اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بالتعامل مع الوسائط.

يمكنك النقر فوق «شريط المسافة» Space bar، للتبديل بين حالة «تشغيل» Play أو «الإيقاف المؤقت» Pause عند استعراض الوسائط.

وإذا أردت تقليل مستوى الصوت، فيمكنك النقر فوق السهم الذي يشير للأسفل داخل لوحة المفاتيح، أما النقر فوق السهم الذي يشير إلى الأعلى فيستخدم لرفع صوت المحتوى الذي تستمع إليه.

وفي حال رغبت في إسكات الصوت تماماً Mute audio فانقر فوق زر control، إضافة إلى السهم الذي يشير إلى الأسفل.

وإذا أردت العودة في استعراض المحتوى 15 ثانية سابقة، فانقر فوق السهم الذي يشير إلى جهة اليسار في لوحة المفاتيح، أما النقر فوق المفتاح الذي يحمل شكل سهم يشير إلى جهة اليمين، فيتيح لك تقديم المحتوى 15 ثانية.

وللرجوع إلى نقطة البداية انقر فوق مفتاح Home، أما إذا أردت الوصول إلى النهاية فانقر فوق مفتاح End.