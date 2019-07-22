«نينتندو» تطرح جهاز ألعاب ببطارية أقوى

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «نينتندو» اليابانية عن إطلاق إصدار جديد من جهاز الألعاب Switch. وأوضحت الشركة أن الجهاز Switch Lite الجديد يأتي ببطارية أقوى بكثير من الإصدار التقليدي.

وأكدت «نينتندو» أن البطارية الجديدة ستعمل على إطالة فترة التشغيل الحالية للجهاز، والتي تبلغ من 2.5 حتى 6.5 ساعات، إلى 4.5 حتى تسع ساعات تقريباً، ولكن يتعين على المستخدم عند الشراء التحقق من جهاز Switch Lite الجديد والمزود ببطارية أكبر، وذلك من خلال مراعاة رقم الموديل

«MOD. HAC-001-01».

وأشارت الشركة إلى أن الموديل السابق، المزود ببطارية أضعف يحمل رقم الموديل «MOD. HAC-001»، موضحة أن فترة تشغيل البطارية لجهاز الألعاب Switch Lite الجديد تراوح بين ثلاث وسبع ساعات.