«لوجيتيك» تطلق وحدات فأرة جديدة

المصدر: لوزان - د.ب.أ

أعلنت شركة «لوجيتيك» السويسرية، أمس، عن إطلاقها وحدات فأرة لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب، موضحة أنها جهزت وحدات الفأرة (G903) و(G703) و(G403) بمستشعر (Hero 16K).

وأضافت أنه إلى جانب هذا المستشعر المتطور، تشتمل فأرة الألعاب (G903) اللاسلكية على نظام متطور للغاية لإدارة الطاقة، مشيرة إلى أن الفأرة الجديدة أصبحت أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمقدار 10 مرات مقارنة بالجيل الأخير، حيث تصل فترة تشغيل البطارية إلى 140 ساعة لكل شحنة.

وذكرت الشركة أن الفأرة (G703) تأتي أيضاً مزودة بمستشعر (Hero 16K) يعمل بدقة 16000 نقطة في البوصة، ويبلغ وزن الفأرة الجديدة 95 غراماً، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 35 ساعة.

وأشارت إلى أن الفأرة (G403) المزودة بسلك تم تجهيزها أيضاً بمستشعر Hero الجديد، وتضم ستة أزرار قابلة للبرمجة.