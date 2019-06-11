«فيليبس» تطلق شاشة لمسية جديدة

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس»، أمس، عن إطلاق شاشتها (242B9T) اللمسية الجديدة بسعر يبلغ 330 يورو، مشيرة إلى أن الشاشة الجديدة مزودة بلوحة SmoothTouch، التي يمكن استعمالها بواسطة الأصابع أو عن طريق القلم اللمسي، وذلك بفضل تقنية الشاشة اللمسية السعوية 10 نقاط.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة الجديدة مزودة بطبقة مضادة للانعكاسات، إضافة إلى حامل على شكل حرف (Z) يمكن ضبطه بمرونة، لتعديل ارتفاع الشاشة ودرجة ميلها.

وأضافت أن الشاشة تمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء، وفقاً لفئة الحماية (IP54)، كما أنها تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920 x 1080 بيكسل، وتقوم بضبط الألوان وإضاءة الخلفية تلقائياً من خلال تقنية SmartContrast.

وذكرت «فيليبس» أن باقة التجهيزات التقنية لشاشتها تشتمل على منفذ HDMI 1.4ومنفذ DVI-D، ومنفذ VGA، ومنفذ(DisplayPort 1.2)، فضلاً عن اثنين من منافذ (USB-3.1).