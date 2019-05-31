فأرة لاسلكية لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «كولر ماستر» التايوانية، أمس، عن إطلاق فأرة لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب.

وذكرت الشركة أن الفأرة MM831 اللاسلكية تعمل عبر شبكة 2.4 غيغاهرتز أو عن طريق اتصال الـ«بلوتوث»، كما يمكن إعادة شحن الفأرة لاسلكياً أيضاً عن طريق معيار Qi المنتشر على نطاق واسع حالياً.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للفأرة غير المتماثلة على مستشعر PMW-3360من شركة PixArt، الذي يعمل بدقة تبلغ 12 ألف نقطة في البوصة، كما يمكن زيادة الدقة حسب الرغبة إلى 32 ألف نقطة في البوصة.

ووفقاً للشركة، فإن أزرار الفأرة الرئيسة قادرة على تحمل ما يزيد على 20 مليون نقرة، وتسع الذاكرة الداخلية لتهيئة ستة أزرار، إضافة إلى الإعدادات الخاصة بأربع مناطق لإضاءة RGB القابلة للتهيئة.