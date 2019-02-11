«آيسر» تُطلق حاسبين جديدين من فئة الكل في واحد

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آيسر» التايوانية، أمس، عن إطلاق اثنين من أجهزة الحاسوب الجديدة من فئة الكل في واحد وبنظام تشغيل «كروم أو إس».

وأفادت الشركة بأنها تهدف، من خلال أجهزتها الجديدة، إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين. وأوضحت «آيسر» أن الموديل «Chromebase 24V2» الجديد يأتي مزوداً بمعالج «إنتل Core i7-8850U» من الجيل الثامن مع ذاكرة وصول عشوائي «DDR4-RAM» سعة أربعة غيغابايت وقرص الحالة الساكنة بسعة 32 غيغابايت، مشيرة إلى أن هذا الجهاز مصمم في الأساس لإجراء مؤتمرات الفيديو بعدد يصل إلى 100 عضو عن طريق تطبيق غوغل G Suite Business.

وأضافت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية للموديل الثاني Chromebase 24I2الجديد تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي بسعة ثمانية غيغابايت، وأقراص حالة ساكنة بسعة تخزينية تصل إلى 128 غيغابايت. وبينت أن الجهازين يأتيان بشاشة IPS قياس 24 بوصة، تدعم وظيفة الإدخال باللمس، كما يتوافر منفذ HDMI ومنفذ USB 3.1من النوع C.

يشار إلى أن الشركة التايوانية لم تكشف عن أي بيانات بخصوص موعد طرح حاسبيها الجديدين أو أسعارهما.