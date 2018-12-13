المصدر: الامارات اليوم

استعادة الأزرار في «ويندوز 7»

أحياناً يضطر المستخدم إلى إعادة تنصيب نظام التشغيل «ويندوز» للتغلب على بعض المشكلات كالبرامج الخبيثة. وهنا قد يفاجأ بحدوث تغييرات لا يفضلها، أو لا يجد بعض الأزرار التي طالما استخدمها. فإذا واجهت هذه المشكلة وكنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 7»، فإنه يمكنك التغلب عليها بما يلي: انقر بزر الفارة الأيمن فوق أي مكان فارغ فوق شاشة سطح المكتب، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «إضفاء الطابع الشخصي» personalization.

ومن ثم توجّه إلى الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، ومرر حتى تصل إلى قائمة الشاشة والعرض وانقر فوقها، وبعدها مرر مجدداً داخل الجانب الأيسر من النافذة وانقر خيار «تحديد حجم الخط المناسب» set custom text size، لتظهر نافذة صغيرة، اسحب المسطرة الموجودة بها إلى جهة اليمين لزيادة الحجم، أو جهة اليسار للتقليل منه، وإن كان الأمر في هذه الحالة يتطلب منك تقليل الحجم لإعادة إظهار النافذة بشكلها القديم والأزرار التي تحتويها.

فتح الروابط في تطبيقات «ساعة أبل»

على الرغم من أن «ساعة أبل» لا تحتوي على متصفح «ويب» خاص بها، إلا أن المستخدم يمكنه النقر فوق بعض روابط الـ«ويب» داخل رسائل البريد الإلكتروني وغيرها لتصفحها بشكل سريع، وذلك في حالة وجود الهاتف في مكان بعيد نوعاً ما عن يد المستخدم. فإذا كنت من مستخدمي «ساعات أبل»، ورغبت في فتح رابط «ويب» وصل إليك عن طريق تطبيق الرسائل أو البريد، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق رابط الـ«ويب» الذي تلقيته داخل الرسالة، لتظهر أمامك صفحة الـ«ويب» الخاصة بالرابط على شاشة الساعة، ثم استخدم التاج الرقمي، الموجود على جانب الساعة، في التمرير للأسفل داخل صفحة الـ«ويب»، كما يمكنك استخدام الأصابع في التنقل داخل الموقع. وبعد الانتهاء من تصفح الرابط توجه إلى أعلى يسار الشاشة، وانقر فوق خيار «الغلق» close، وهنا لاحظ أن عملية التحميل قد تكون بطيئة، لأن التكامل مع الـ«ويب» لايزال في بدايته، والوظائف محدودة للغاية وتقتصر على فتح روابط الـ«ويب» في تطبيقات الرسائل والبريد.