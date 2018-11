المصدر: الامارات اليوم

تفعيل خيارات قراءة الكتب عبر «إيدج»

يتيح متصفّح «إيدج» لمستخدمه خيارات عدة عند قراءة الكتب على الـ«ويب»، أبرزها إضافة بعض التعليقات إليها أو تظليل جزء محدد منها، فإذا كنت من مستخدمي «إيدج» وترغب في تمييز النصوص التي تقرأها والتعامل معها بشكل متقدم، اتبع الخطوات التالية:

افتح المتصفح، وتوجه إلى أيقونة النجم في أعلى يمين الشاشة وانقر فوقها، ثم انقر فوق قسم «الكتب» books داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجموعة من الكتب، وبعدها انقر فوق أي كتاب لفتحه، وإذا لم تكن هناك أي كتب انقر رابط متجر الكتب في أسفل النافذة وقم بتنزيل ما ترغب من كتب، ثم اختر جزء النص الذي ترغب في التعامل معه، وحدّده عن طريق النقر والتظليل، ليظهر أمامك شريط أدوات مكون من عدد من الخيارات، وهي التظليل ورسم خط تحت النص وإضافة الملاحظات والنسخ وغيرها. وانقر أيضاً فوق النص المظلل بزر الفأرة الأيمن لتظهر مجموعة من الخيارات الإضافية كإخفاء وإظهار شريط الأدوات، وقراءة النص بصوت مرتفع.

إيقاف تلقّي رسائل «غوغل درايف»

تكتسب التنبيهات في تطبيق «غوغل درايف» أهمية كبيرة، إذ يظل المستخدم دوماً عالماً بآخر التطورات على الملفات. ويقوم تطبيق «درايف» بإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمستخدم عندما تحدث هذه التطورات حتى لا يضطر إلى مراجعة مستنداته بين الحين والآخر. لكن إذا رغبت في إيقاف تلقّي رسائل البريد الخاصة بالتنبيهات، اتبع ما يلي:

توجّه إلى موقع تطبيق «غوغل درايف» على الـ«ويب» من خلال الرابط: https:/‏‏/‏‏drive.google.com،

ثم سجل الدخول إلى حسابك، وانتقل إلى ترس الإعدادات في أعلى يمين الصفحة وانقر فوقه، ومن ثم انقر خيار «الإعدادات» settings داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر، واختر تبويب «التنبيهات» Notifications من الجانب الأيسر من النافذة، وبعدها انتقل إلى خيار الحصول على جميع تحديثات عناصر «غوغل درايف» عبر البريد الإلكتروني:

Get all updates about Google Drive items via email،

ومن ثم احذف علامة التأشير من المربع الصغير المجاور للخيار السابق، وانقر زر «تم» Done في أعلى الشاشة.