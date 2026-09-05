وطنٌ يسكن القلوب.. وهويةٌ خالدة

الهوية ليست ثوباً نرتديه في المناسبات ثم نخلعه، وليست كلمات نحفظها في الكتب المدرسية، بل هي شعور عميق بالانتماء، وإدراك لمعنى الجذور، واعتزاز بتاريخ صنعه الآباء والأجداد بعرقهم وصبرهم وتضحياتهم، إنها تلك العلاقة الخفية التي تجعل الإنسان يشعر بالفخر حين يرى علم وطنه يرفرف، وتغمره السعادة حين يسمع إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل وطنه.

فحين يتجذر الوطن في الوجدان، لا يبقى مجرد أرضٍ نعيش فوقها، بل يتحول إلى جزءٍ من هويتنا، ونبض يسكن أرواحنا، وحكاية نحملها معنا أينما مضينا. يصبح الوطن ذاكرة لا تغيب، وقيمة تحكم المواقف، وبوصلة تهدي الخطى وسط متغيرات الحياة.

وحين يستقر حب الوطن في أعماق النفوس، ينشأ جيلٌ ثابت الجذور، راسخ الانتماء، يعرف من يكون وإلى أي أرض ينتمي، فلا تقتلع هويته رياح التغير، ولا تذيبها موجات العولمة، بل يظل متمسكاً بأصالته، معتزاً بقيمه، حاملاً وطنه في قلبه أين ما حل وارتحل.

إن الأوطان العظيمة لا تُبنى بالحجارة وحدها، بل تُبنى بالقلوب التي تؤمن بها، والعقول التي تعمل من أجلها، والأجيال التي تحمل رسالتها جيلاً بعد جيل، وحين يسكن الوطن القلوب حقاً لا نخشى على الهوية من التغيرات، ولا على القيم من التحديات، لأننا نكون قد صنعنا جيلًا يعرف أصله، ويفخر بانتمائه، ويحمل وطنه في قلبه أينما كان.

فالوطن الذي يسكن القلوب لا يغيب، والهوية التي تُزرع في النفوس لا تذبل، والأجيال التي تربت على الحب والانتماء تبقى دائماً أوفى سفراء لأوطانها، وأصدق حراسٍ لذاكرتها ومستقبلها.

خبيرة التربية الابتكارية وأساليب التعلم المجتمعي.

الدكتورة فاطمة المراشدة