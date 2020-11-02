«لوجيتك» تطلق فأرة لاسلكية جديدة

المصدر: لوزان - د.ب.أ

أعلنت شركة «لوجيتك» السويسرية عن إطلاق فأرة لاسلكية جديدة تمتاز بكرة تتبع لتخفيف إجهاد الذراع أثناء العمل، مشيرة إلى أن فترة تشغيل بطارية الفأرة «Ergo M575» تمتد إلى عامين، وتتوافر بسعر 50 يورو (نحو 210 دراهم).

وأوضحت «لوجيتك» أن كُرة التتبع تتيح إمكانية التحكم في مؤشر الفأرة عن طريق تحريك الكرة بوساطة إصبع الإبهام بدلاً من تحريك الفأرة بأكملها، وهو ما يساعد على تخفيف الإجهاد الواقع على الذارع، لاسيما لدى المستخدمين ذوي الحركة المحدودة، لافتة إلى أن التصميم المريح للفأرة يضمن إمكانية الاستعمال لساعات عدة بشكل مريح.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للفأرة الجديدة، تشتمل على مستشعر بدقة 2000 نقطة في البوصة المربعة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدم ضبط حساسية مؤشر الفأرة وكرة التتبع ووظيفة الأزرار، بحرية عن طريق البرنامج المرفق بالفأرة.